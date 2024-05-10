兩岸貿易明顯回溫

經濟日報／ 記者葉文義／台北報導

大陸海關總署昨（9）日公布數據顯示，今年4月兩岸進出口貿易總額236.4億美元，較去年同期增長11.4％。其中，大陸自台灣進口174.9億美元，年增率亦達14.3％；大陸對台灣出口61.6億美元，年增3.9％。

兩岸經貿在2024年開年出現短暫升溫跡象後，3月迅速轉冷，4月再度回溫。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，從大陸海關總署數據來看，4月兩岸經貿已見明顯回溫，可見兩岸產業分工「沒那麼快脫鉤」。

今年1-2月兩岸進出口總額397.7億美元，年增7.3%；3月數據轉為衰退5.3％，僅215.9億美元，且大陸自台灣進口下滑9.1%；4月數據轉升11.4％，其中，大陸自台灣進口復甦最明顯，年增率達到14.3％。

大陸海關總署數據顯示，今年1-4月大陸對台灣進出口、出口、進口總額分別為849.6億美元、227.4億美元以及622.2億美元，年增率分別為5.3％、4.3％以及5.6％。

展望兩岸經貿後勢，王國臣指出，若歐美需求持續復甦，兩岸經貿回溫景況預計仍會持續。

近期一些機構已修正大陸出口預估，認為歐美消費復甦將持續帶動大陸出口，也將成為今年拉動大陸經濟的重要一環。

海關

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