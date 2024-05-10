鋰電業進入供給側改革

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸工信部發布關於2024新版鋰電業行業規範的徵求意見稿，其中對於減少單純擴大產能與高能量密度指標更明確，引發產業鏈關注。

業內人士分析，鋰電池產業要重質量且不過分注重數量，要限制產能擴張。外界也認為這是「鋰電業的供給側改革」。

新規範指出，鋰電池企業及項目應符合國家資源開發利用、生態環境保護、節能管理、安全生產等法律法規要求，符合國家產業政策和相關產業規劃及布局要求；引導企業減少單純擴大產能的製造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。

一段時間以來，大陸電池業產能過剩問題成為行業挑戰。此前浙商證券等多家市場機構預測，到2025年，新能源車所需要的動力電池產能將達到1,200GWh，但動力電池目前的產能規劃已經超過了4,000GWh，規劃產能遠超所需產能。

綜合陸媒對電池業產能過剩討論中，許多業內人士認為，即使總體產能出現過剩，但優質產能仍供不應求。低端產能過剩，高端產能不足已經成為鋰電池的結構性問題。

財聯社報導，電池企業分析人士指出，減少業內低端產能是有必要的，但對於低端的界定需要討論。

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