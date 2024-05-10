中芯首季淨利劇減68%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（9）日公布今年第1季財報顯示，營收17.5億美元，年增19.7%，淨利潤7,180萬美元，年減68.9%，低於市場預估的7,680萬美元。

財報資料顯示，中芯今年第1季毛利率13.7%，不僅低於2023年第4季的16.4%，並遠低於2023年第1季的20.8%。

中芯管理層表示，第1季全球客戶備貨意願有所上升，公司出貨179萬片8吋當量晶圓，季增7%；產能利用率為80.8%，較前季提升4個百分點。

中芯預估，今年第2季，部分客戶的提前拉貨需求還在持續，公司給出的營收指引是季增5%至7%；伴隨產能規模擴大，折舊逐季上升，毛利率指引是9%至11%之間。

中芯表示，對於今年全年，外部環境無重大變化的前提下，公司的目標是銷售收入增幅可超過可比同業的平均值。

此外，大陸晶圓代工二哥華虹也公布第1季財報，營收人民幣32.97億元，年減24.62%，淨利人民幣2.2億元，年減78.76%。公司預估2024年第2季主營業務約在4.7億美元至5億美元之間；主營業務毛利率約在6%至10%之間。