由負轉正 陸4月外貿恢復成長

大陸海關總署昨天公布四月進出口數據，以美元計價，出口金額二九二四億美元，年增百分之一點五，進口金額二二○一億美元，年增百分之八點四，均優於市場預期，相較三月雙雙由負轉正，分別回升九個及十點三個百分點。

澎湃新聞報導，東方金誠研究發展部總監馮琳表示，四月出口優於預期主要原因是去年三月集中出口後，去年四月出口增長動能下滑，導致四月出口的基期較低，加上海外需求回暖以及穩外貿政策持續拉動，出口增長動能偏強。馮琳預估，五月出口金額年增率將達到百分之十左右，第二季出口增速會較第一季明顯加快。

從出口國家來看，東協仍是大陸第一大貿易夥伴。從出口產品來看，機電占出口比重較大，其中，汽車出口表現良好，四月汽車（包括底盤）出口量年增百分之卅二點四，出口金額年增百分之廿八點八，分別較三月加快六點七和零點四個百分點。馮琳認為，主要動力來自新能源汽車出口大幅成長，銷往歐盟等發達經濟體。

至於四月進口金額年增百分之八點四，相較三月，反彈超預期。中經院第一研究所助研究員王國臣認為，四月包括建材、糧食以及原物料進口明顯升溫，可能是為即將啟動「三大工程（保障性住房、城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設）」預做準備。

展望未來，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，電動汽車、新能源電池及裝備製造等產品海外需求旺盛，未來幾個月大陸外貿出口增速有望增長。

兩岸貿易部分，今年四月兩岸進出口總額二三六點四億美元，較去年同期增長百分之十一點四。其中，大陸自台灣進口（台對陸出口）一七四點九億美元，年增率亦達百分之十四點三；大陸對台灣出口六十一點六億美元，年增百分之三點九。

兩岸經貿在今年開年出現短暫升溫跡象後，三月迅速轉冷，四月再度回溫。中經院第一研究所助研究員王國臣表示，從大陸海關總署數據來看，四月兩岸經貿已見明顯回溫，可見兩岸產業分工「沒那麼快脫鉤」。

展望兩岸經貿後勢，王國臣指出，若歐美需求持續復甦，兩岸經貿回溫景況預計仍將會持續。而近期一些機構已對大陸出口做出修正，認為歐美消費復甦將持續帶動大陸出口，也將成為今年大陸拉動經濟很重要的一環。