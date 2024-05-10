陸車產能利用率 探四年低點

國際信評機構惠譽報告指出，隨著燃油車閒置產能上升，今年第1季大陸汽車行業產能利用率較去年同期減少7.1個百分點至64.9%，為自2020年第1季受新冠疫情衝擊以來最低水平。有觀點認為這代表產能過剩，也有分析認為這是大陸汽車產業新舊動能轉換的寫照。

界面新聞引述報告指出，大陸電動汽車市占率在3月提高至42%，有望繼續攀升。第1季乘用車整體交付量雖呈現增長態勢，但本土汽車市場盈利能力隱憂逐漸顯現。產能利用率低迷將持續擠壓利潤水平，特別是合資品牌。

該報告提到大陸汽車業幾個危機：一個危機為整體購車需求不溫不火，主因在於消費者信心不足，持續的價格比拚和新品上市或導致用戶在下單時猶豫不決；另個危機在於利潤率下降，截至今年2月末的三個月內，行業毛利率自上季的16.8%收窄至12.6%。

惠譽指出，鑒於目前汽車價格下降幅度大於電池價格，競爭可能繼續傳導至電池製造商，從而推動價格下行。代表終端市場的價格戰激烈競爭已經影響到上游製造。

產能利用率低也會引發大陸汽車是否產能過剩的問題，中汽協常務副會長付炳鋒此前透過央視表示，從全球汽車工業的普遍規律來看，汽車的產能利用率在70%至90%是合理的，大陸汽車工業的產能並不過剩。

付炳鋒指出，隨著電動車普及，燃油車的產能利用率肯定會相應下降，很多企業已經意識到這一變化，並開始改造原有的燃油車生產線，這正成為大陸汽車產業新舊動能轉換的真實寫照。

新華社報導，大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，新能源汽車產業作為新興產業，其產能相對分化，判斷產能是否過剩應看巨頭企業的產能利用率。體量小的企業中存在的落後、低端產能不應被計算進來，這部分產能也隨著市場競爭而將逐漸「出清」。

英國行業新聞網站「這才是汽車」分析顯示，2023年，比亞迪集團、特斯拉上海工廠和上汽集團等產能利用率在80%左右。