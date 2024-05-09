520前夕陸海警頻繁赴金門海域巡查 陸委會：勿挑釁

正值賴清德政府520就職前，大陸海警頻繁赴金門海域執法巡查，引發關注。陸委會副主委兼發言人詹志宏9日重申，呼籲中共不要用這種挑釁行為來破壞兩岸之間的和平局勢跟現狀。

過去這兩周，福建海警分別在上月29日、本月3日、6日、7日，共4度至金門海域執法巡查。詹志宏9日在陸委會例行記者會上表示，我方一再呼籲，中共不要在台海、在兩岸之間從事任何的挑釁行為，目的之一是要防範意外的發生，同時也希望維持兩岸跟區域和平的情勢。

詹志宏指出，中共海警在金門海域的一些作為，已有一些國家提出提醒，要求不要藉機改變現狀。中共的這些作為，已經引起台灣人民跟國際的社會共同高度關注。

詹志宏表示，我們再度呼籲中共，不要用這種挑釁行為與任何的藉口，來破壞兩岸之間的和平局勢跟現狀。

另外，大陸日前宣布福建居民可到馬祖旅遊等觀光鬆綁政策後，陸委會曾表示「我們不會沒有回應」，並將與交通部等部門進一步釐清，再作出決定。不過由於時機正值政府交接期，我方相關回應是否會待520後，由新政府研議後提出？

對此，詹志宏表示，陸方的宣布跟我方預期的落差「非常的大」，而且說法很模糊，即使願意先開放福建省居民到馬祖，是團客、自由行還是其他形式還不知道。目前福建與馬祖之間的交通沒問題，但目前為止並沒有大陸所謂福建省居民提出申請。

詹志宏指出，由於陸方的宣布與預期落差大，且涉及兩岸後續整體的互動考量，目前各機關還在研議當中。至於會不會因為時間剛好在520前後，將交由新政府做出正式回應，「這個我目前沒有辦法回應」。