涉及人民幣數億元！融創將4檔債券本息調整至12月兌付

大陸房地產商「融創中國」5月9日傳出擬延期4檔債券本息兌付時間。陸媒指出，融創中國將對「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」、「20融創02」的兌付方案展期，具體為將原有整體展期方案中6月份和9月份的本息調整至12月兌付。

澎湃新聞指出，從債權人取得文件來看，融創中國稱，自2022年12月公司債券整體展期以來，因新增融資尚未恢復，項目盤活緩慢，銷售持續承壓， 且項目端有限的資金須優先用於保交付和項目自身貸款償還，公司現金流持續承壓的時間和程度均遠超2022年底信用債券整體展期通過時的預期

鑑於上述現實情況，融創中國再指，公司將不得不懇請債券持有人支持，調整原有整體展期方案中6月份和9月份的本息兌付安排，公司將利用該時間窗口繼續努力籌措資金，也將進一步結合房地產市場和公司情況考慮、尋求綜合解決方案，以全力維護債券持有人的長期利益。

融創還表示，此次調整兌付時間，是為了改善公司的資金狀況。這項調整可能會對債權人產生影響，特別是那些有短期資金需求的債權人。融創中國透過延長兌付期限，旨在緩解短期償債壓力，並在年底前進行更有序的資金調配。

另，財聯社引述知情人士透露，本次融創中國的針對上述債券的展期方案均已延期至2024年12月9日以現金兌付。而上述計劃展期的金額並不高，總金額預計人民幣數億元。

據悉，融創已定於2024年5月10日至2024年5月27日召開債券持有人會議，並進行投票表決。目前，上述4筆債券均已暫停。