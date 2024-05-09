西安也全面取消住房限購 專家：二線城市調整或將加快

繼9日上午杭州宣布全面取消住房限購後，西安同日下午也宣布全面取消住房限購措施。西安市住房和城鄉建設局等部門表示，當局提出全面取消西安市住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。

據西安市住房及城鄉建設局網站消息，9日下午，西安市住房和城鄉建設局等部門發布關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知，全面取消當地住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購屋資格。

通知指出，結合不同區位、不同房屋產品調整優化商品住宅專案停車位規劃配比。商品住宅專案可銷售的產權車位與商品住宅同步辦理商品房預售許可，同步公示車位銷售價格、銷售方案。

至於商品住宅專案銷售時，通知表示，登記家庭數量與房屋房源數量比例低於1.5：1的，不再實施公證搖號。而建築面積大於144平方公尺的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」。搖號銷售項目的搖號名單公告、搖號結果公告、選房結果公示時間由3天縮短為1天。支持房地產企業、經紀機構、金融機構合作建立「以舊換新」購屋模式，對房地產交易流程進行全鏈條優化。鼓勵經紀機構分類合理降低經紀費用，並積極引導交易雙方共同負擔經紀服務費用。

通知還提到，首次使用公積金貸款購屋者，首付比例不低於20%；結清首次公積金貸款後，再次使用公積金貸款購屋的，首付比例不低於25%。使用公積金貸款購買二手房屋者，房屋建成年限不超過30年，貸款期限與房屋建成年限之和延長至不超過40年。如有二孩及以上多子女家庭使用公積金貸款購屋者，貸款最高額度在現行政策基礎上提高至1.2倍。

9日稍早，杭州市率先發布關於優化調整房地產市場調控政策的通知，即日起在本市範圍內購買住房，不再審核購房資格。且在本市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。

據了解，杭州是這一輪房地產市場寬鬆大環境下，核心二線城市中相對較晚對限購進行大幅放鬆的城市。早在2022年的12月，佛山、東莞就前後宣布全面取消限購政策。隨後，如南京、蘇州、武漢、大連等地則陸續執行相關政策。

第一財經指出，中指研究院監測數據顯示，截至目前，除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍較為嚴格，廣州（120平米以下）、天津（120平米以下新房等）、西安等城市部分核心本區仍有限購政策。

中指研究院市場研究總監陳文靜預期，接下來這些城市將繼續優化限購政策，特別是二線城市，限購政策調整節奏或將加快，同時核心城市降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等政策也具備調整預期。