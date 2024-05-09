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碧桂園銷售崩跌 又有1.5億債券利息無法支付

中央社／ 上海9日電

中國大型房企碧桂園今天宣布，旗下一支債券無法按時支付利息人民幣3555萬元（下同，新台幣1億5642萬元）。碧桂園4月銷售額年減8成，房市低迷令其債務問題雪上加霜。

碧桂園地產集團有限公司2023年度發行的債券「23碧桂園MTN002」發行金額為9億元，發行期限2年，本計息期債項利率3.95%，利息兌付日為2024年5月9日，本期應償付利息金額為3555萬元。

證券時報旗下新媒體「e公司」報導，碧桂園地產集團有限公司中午在中國銀行間市場交易商協會發布公告，表示由於行業持續波動，公司面臨的經營環境日趨複雜嚴峻，截至目前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，上述償付資金無法在今天按時支付。

公告稱，公司積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內（不晚於5月13日）足額償付本期中期票據應付利息及寬限期內利息。

碧桂園地產本應在4月30日前披露2023年度審計報告及2023年公司債券年度報告，但其在4月26日宣布，由於行業持續波動，公司面臨的經營環境日趨複雜，公司需要收集更多資訊以作出合適的會計估計及判斷，預計無法按時披露2023年年度報告。

碧桂園近來持續為債務問題調度，4月曾表示，公司已獲債權人同意，將3支應於3月至6月兌付的境內債券償還期延長至今年9月，藉此為公司融資爭取更多時間。

中國房市低迷，儘管官方先是對地產開發商鬆綁融資限制，繼而又推出各種鼓勵買房的措施，但房市未有明顯起色。

根據中國房地產報，碧桂園5月3日在港交所公告，4月單月共實現歸屬公司股東權益的合約銷售金額38.5億元，合約銷售建築面積43萬平方米。據此計算，碧桂園4月份合約銷售金額年減83%，合約銷售建築面積年減85%；前4個月碧桂園權益合約銷售額173.6億元，不及去年一個月的銷售額。

利息 建築 碧桂園

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