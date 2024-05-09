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中國推國際合作 與蒲隆地、冰島簽AEO互認協議

中央社／ 台北9日電

今年全球優質企業（AEO）大會於8日在中國深圳登場。中國海關總署官網今天表示，中國與蒲隆地共和國及冰島簽署AEO相互承認協議，將持續擴大AEO互認範圍。

綜合新華社等陸媒報導，第6屆全球AEO大會昨天於深圳開幕，活動為期3天，為中國首次舉辦AEO領域最高級別的全球性會議。

此次中國海關總署也分別與蒲隆地（Burundi）共和國稅務局及冰島稅務與海關署簽署優質企業（Authorized Economic Operators，AEO）相互承認協議。

中國與蒲隆地的AEO互認安排是中國海關在非洲地區繼烏干達和南非後，簽署的第3個AEO互認安排。另外，蒲隆地也是參與中國「一帶一路」計畫同時又與中國簽訂AEO互認安排的第36個國家。

中國海關總署表示，中國作為冰島在亞洲的最大貿易夥伴，兩國的AEO互認安排，象徵雙方海關合作邁上新台階，將積極推動雙邊貿易安全與便利。

海關總署副署長王令浚表示，AEO企業作為海關最高信用等級企業，可以享受優先辦理、減少監管頻次、貸款利率折扣、優化服務等一系列優惠管理措施。

中國海關總署表示，中國海關將以此次全球AEO大會為契機，繼續積極推進與共建一帶一路國家及重要貿易國家的AEO互認磋商，持續擴大AEO互認範圍，提高貿易便利化水準。

據央視新聞報導，AEO互認是指在建立AEO制度的海關間，對各自認證的企業予以相互認可，並給予通關便利相關措施，包括消除不同國家海關的重複現場查驗、建立共用的安全監管平台等方式。

據中國海關總署官網數據，截至今年4月底，中國全國AEO企業5882家，占有進出口實績企業數量的0.96%，占進出口總額的36.30%。

中國自2012年與新加坡簽署首份互認協議以來，已與日本、澳洲及歐盟等28個經濟體簽署AEO互認協議，覆蓋逾54個國家及地區。

冰島 海關 深圳

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