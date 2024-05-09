百度公關副總裁要求員工成網紅 自己卻因刻薄言論翻車

企業公關原本應該是公司形象的化妝師，並且要能適時為公司負面訊息滅火。但百度公關副總裁璩靜近日網上相關發言卻放火燒到公司與自己。璩靜相關影片7日登上大陸多個社交平台熱搜，當天百度股價收盤下跌2.17%，市值蒸發超過港幣60億元，許多人將原因歸咎於璩靜「辛辣刻薄」的發言。

面對相關爭議，璩靜9日凌晨在朋友圈發文致歉，表示會深刻反省、虛心接受批評。璩靜表示，發布影片前，她並沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場。影片中很多不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，她誠懇道歉。

據香港星島日報報導，璩靜4月21日在工作群組發布通知，要求公關部自璩靜以下的所有人必須在5月2日前，在抖音或小紅書等社群影音平台開通自媒體帳號，並對個人IP帳號定位和發稿數量進行統計，若發稿少於3條且內容與百度無關、「明顯蒙事的」不達標。

報導指出，璩靜稱「沒有人可豁免」，不做自媒體將影響年度績效。知情人士告訴星島日報，這項要求公布後，有數名百度公關部員工選擇離職。

璩靜自己也以身作則開通帳號「我是璩静」，並在五一連假期間連發四條短影音，其中第一則影片討論「員工鬧分手提離職我秒批」。她用辛辣的語氣說道，「和員工只是僱傭關係，沒有義務去瞭解其個人情況，我為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆。」

璩靜相關言論引發不少大陸網友反感，湧入百度官方微博留言，「這位女高管不是普通打工女性，她也做不到共情打工人」，「一天不處理，一天不用百度」。重慶日報旗下新媒體《上游新聞》則報導，無數網友指責璩靜的相關言論「冷酷無情」、「過於冷漠」。

璩靜相關話題7日登上大陸多個社交平台熱搜，當天百度港股股價以港幣108.3元作收，下跌2.17%，市值蒸發超過60億元，8日續跌至106.9元。不過百度股價9日已回漲，早盤收在108.20 港元，上漲1.22%。

隨著事件不斷發酵，璩靜的帳號於7日中午將影片全部清空，她也在9日凌晨發文道歉。

公開資料顯示，璩靜畢業於外交學院，曾任新華社中央新聞採訪中心記者、華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長。2021年8月，她入職百度擔任公關副總裁（VP），負責集團公眾溝通部工作。