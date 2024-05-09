大陸又一城市加入救房市行列 杭州全面取消限購政策

為刺激低迷房地產市場，大陸多地相繼宣佈取消住房限購政策。杭州市9日發布通知，全面取消住房限購，在本市範圍內購買住房，不再審核購房資格，且取得合法產權住房的非杭州戶籍人員，可申請落戶。

根據介面新聞報導，杭州自去年逐步放寬限購條件。2023年10月主城區外全取消、外地戶籍有社保即可買房；非杭州市戶籍家庭，只要在杭州市區範圍內有繳納城鎮社保或個人所得稅記錄者，就有購房資格，不再要求社保年限，對外地戶籍購房者而言，大幅降低購屋門檻。

報導指出，杭州是這一輪房地產市場寬松大環境下，核心二線城市中相對較晚對限購進行大幅放鬆的城市。其他如南京、蘇州、武漢、廈門等地已經先行對房地產市場政策進行大幅調整。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪告訴每經網記者，從南京、蘇州等已經全面取消限購的城市來看，房地產市場熱度並未完全回暖，處於底部修復階段，杭州也呈現出類似狀態，「在利好政策催化下，杭州樓市會出現緩慢的溫和復甦態勢，但出現大漲行情的可能性不大。」