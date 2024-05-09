陸消費信心回升 走出疤痕效應

一季度消費對大陸經濟增長貢獻率超七成。習近平經濟思想研究中心研究一部主任顧嚴6日在一場會議上表示，這一增長主動能呈現豐、衣、足、實的新趨勢，大陸消費正走出疤痕效應。

中新社報導，豐，即消費場景更加豐富，體現消費供給側加快恢復。據顧嚴觀察，從歲末年初的爾濱冰雪遊，到3月以來的天水麻辣燙，淄博燒烤式的以吃引遊場景在迭代。這類場景中，消費品本身價值量並不高，但產生了數倍至十數倍的乘數效應，特別是對服務消費的帶動。一季度，大陸居民服務性消費支出占比達43.3%，同比提高1.6個百分點。

衣，即新型衣裝消費亮眼。得益於文化賦能，服裝類國貨潮品網路零售額成倍增長；同時，智能化可穿戴裝備受到青睞。傳統服裝消費在向文化與科技雙重賦能的新型衣裝消費升級中，孕育了新動能。一季度，大陸居民人均衣著消費支出同比增長12.4%，比人均消費支出快4.1個百分點；穿類實物商品網上零售額同比增長12.1%。

顧嚴還注意到，始於「足」下的消費進一步釋放，體現出消費者對休閒健康的更高追求。一季度，大陸國內旅遊人數和遊客總花費同比都出現較高增長，旅遊業復甦呈現從大城市向中小城市擴散的特徵。同期，大陸各地平均每周舉辦三場馬拉松賽事，體育消費保持較快增長。

他認為，大陸消費恢復較為堅實，實至體現消費發展的穩健性和可持續性。消費由報復性增長轉為更穩健的理性增長，各方面恢復相對均衡，消費者信心指數今年前3月逐月提高。大陸消費正從疫情造成的疤痕效應走出來。