陸官媒：第2季有望降準、降息

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

市場近期對降準降息的討論日漸升溫，新華社旗下「中國證券報」8日發表文章指出，第2季降準的機率偏大，同時降息也將擇機公布，以助力營造良好的貨幣金融環境。

中國銀河首席經濟學家、研究院院長章俊認為，推動經濟增長需貨幣政策與財政政策的協同發力。第2季，政府債券和政策性銀行債發行機率會提速，在第3季或迎來發行高峰，有可能考慮降準，配合提供流動性，協同財政政策熨平資金波動。

為進一步降低實體經濟融資成本，除降準外，降息也將擇機公布。招聯首席研究員董希淼表示，大陸央行將繼續降低中期借貸便利（MLF）利率等政策利率，引導銀行降低存款利率，推動貸款市場報價利率（LPR）有序下行，進一步降低實體經濟融資成本。

董希淼指出，「無論是政策利率還是市場利率，存款利率還是貸款利率，都有下降的空間和可能。」

綜合來看，降息具備一定條件。一方面，物價因素對貨幣政策的掣肘有所減弱。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前及未來一段時間，物價都會處於低位運行狀態。「不過實際貸款利率偏高。因此要降低實體經濟融資成本，透過下調政策利率引導名義貸款利率下行，緩解實際利率偏高壓力。」

另一方面，MLF利率有可能下調。王青進一步提到，將引導兩個期限品種的LPR跟進調整，帶動貸款利率持續下跌。LPR下調帶動貸款利率下跌，將為今年地方債務風險化解提供更為有利的條件。

東吳證券首席宏觀分析師陶川認為，貨幣政策的著力點將繼續放在精準有效上，預計落實結構性貨幣政策工具以支持設備更新、降低製造業等新動能產業的融資成本下行。

地方債 實體經濟 貨幣

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