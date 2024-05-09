陸電動車 估有1.5億輛增量空間

在中國大陸新能源汽車產銷量占全球比重超過60%的背景下，習近平經濟思想研究中心研究二部主任肖新建指出，大陸新能源汽車還有超1.5億輛增量空間，發展前景廣大。

中新社報導，新能源及新能源汽車已成為大陸綠色低碳產業的代表，今年一季度繼續表現亮眼。在近日舉行的一場會議上，肖新建特別指出其中兩大亮點：一是新能源電力裝機高速增長，綠色低碳電力總量超大陸全國一半，增量貢獻超九成；二是新能源汽車產銷量高速增長，4月分前半個月乘用車市場新能源汽車占有率超過50%。

在他看來，大陸新能源電力及新能源汽車發展前景廣大。在碳達峰碳中和目標下，大陸太陽能發電和風電裝機需求均為目前裝機規模的4至5倍。從替代當前傳統燃油汽車一半比例來看，新能源汽車也有1.5至1.6億輛增量空間，隨著經濟社會發展和民眾生活水平提高，未來增量空間十分巨大。

不僅如此，全球對綠色發展需求的潛力也相當可觀。肖新建援引國際能源署數據說，2030年全球新能源汽車年需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍；全球太陽能新增裝機年需求將達到8.2億千瓦，是2022年的約4倍，全球潛在需求巨大。

此外，湖北省委副書記、省長王忠林7日在北京表示，2024年一季度，湖北新能源汽車產量同比增長109%、高於大陸全國81個百分點。

湖北是大陸製造業大省，光電子資訊、汽車等產業基礎扎實。王忠林在國新辦舉行的推動高質量發展系列主題記者會上表示，湖北高技術製造業增加值近3年年均增長18.8%，記憶體晶片、商業航天、網路安全等產業綜合實力在大陸領先。

他稱現在湖北已成為大陸最大的光電子晶片研發生產基地，最大的中小尺寸顯示面板製造基地，重要的商業航天基地、新能源與智能網聯汽車基地。以汽車製造為例，他說，湖北是大陸少數幾個具有完備汽車製造體系的省分之一，這幾年湖北加快推動汽車產業轉型，每年推出新能源車型10款以上。湖北新興產業加速成長，算力與大數據、北斗等9個新興特色產業發展壯大，高新技術產業增加值突破兆元人民幣。