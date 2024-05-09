大陸官媒指出 人行本季降準機率高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行。 （中新社資料照片）
中國人民銀行。 （中新社資料照片）

大陸官媒《中國證券報》頭版刊出專家分析指出，在政府債券加快發行和超長期特別國債將發行背景下，降準可更好地提供中長期流動性，擇機降息可進一步降低實體經濟融資成本。外界解讀，該訊息讓降準預期升溫，其中第2季降準機會較大。

此前，4月30日召開的中共中央政治局會議提出，要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。會議中罕見直接提及利率與準備金率，提高外界對於降準預期。

報導指出，銀河證券首席經濟學家、研究院院長章俊認為，第2季政府債券和政策性銀行債發行有很大的機率會提速，並在第3季迎來發行高峰，因此有可能考慮降準，配合提供流動性，與財政政策一起熨平資金波動。

事實上，人民銀行大陸央行）一段時間以來均強調降準仍有空間。業內人士認為，這說明降準只是時機問題，具體時點要看政策效果及經濟恢復、目標實現情況來定。

伴隨降準，降息也有望推出。「無論是政策利率還是市場利率，存款利率還是貸款利率，都有下降的空間和可能。」招聯首席研究員董希淼說。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，當前及未來一段時間，物價會處於低位運行。「不過，企業和居民實際貸款利率偏高。因此，要降低實體經濟融資成本，有必要通過下調政策利率引導名義貸款利率下行，緩解實際利率偏高壓力。」

人民銀行 大陸央行 實體經濟

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