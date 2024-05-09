華為與安卓劃清界線 Mate 70搭載「鴻蒙星河」作業系統

大陸科技大廠華為今年將徹底與Google的安卓（Android）作業系統劃清界線。

外媒指出，今年稍晚要上市的華為旗艦智慧手機Mate 70，將搭配由華為完全開發的新作業系統「鴻蒙星河」（HarmonyOS NEXT），進一步規避美國對其的出口管制。同時，該系統將只能安裝為鴻蒙開發的應用軟體不再與安卓應用相容，並且還支持在手機上運作人工智慧（AI）。

日經亞洲報導，華為把打造鴻蒙生態當成今年「重中之重」的工作，目前已有4,000個應用程式。目前，包括阿里巴巴的支付寶、麥當勞中國、高德地圖、美團等廠商都已經宣布加入鴻蒙原生應用開發。據悉，華為設下的目標是在年內達到5,000個，最終突破50萬個。

華為旗下各項設備起初皆採用安卓系統，而鴻蒙系統於2015年立項開發。

不過，2019年5月，華為卻遭到美國實體清單制裁，其新手機無法再繼續使用Google安卓系統的關鍵部分，例如Google地圖及Chrome瀏覽器等。

華為因此提前發布鴻蒙系統，於2021推出支援安卓應用程式的鴻蒙。而鴻蒙應用範圍逐漸從家電拓至手表、車載系統，最後落實在手機。

鴻蒙星河則全面淘汰安卓的AOSP代碼，這也象徵著華為在降低美國制裁帶來的風險上，邁出重要一步。

日經分析，鴻蒙星河能否能隨智慧手機銷量反彈而起飛，存在不確定性。因各家公司為新作業系統重新編寫應用程式，成本不菲。其中，騰訊被認為是華為能否成功的因素之一。

華為輪值董事長徐直軍4月曾說，生態對華為的產業發展至關重要，打造鴻蒙原生應用生態是華為今年最關鍵的事。華為盼在2024年真正實現作業系統和應用生態統一，「成為除蘋果iOS和谷歌安卓外的全球第三個行動作業系統」。