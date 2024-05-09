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馬斯克爭取落地 特斯拉自駕計程車登陸有譜

經濟日報／ 記者陳湘瑾、編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（左二）2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（右）與副總裁陶琳（右二）陪同。 路透
特斯拉執行長馬斯克（左二）2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（右）與副總裁陶琳（右二）陪同。 路透

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前赴陸訪問，試圖爭取讓特斯拉的全自動輔助駕駛系統（Full-Self Driving，FSD）軟體能在中國大陸開放使用。據大陸官方支持的英文媒體《中國日報》報導，特斯拉提出想在大陸落地無人駕駛計程車（robotaxi），大陸政府或先支持其在國內測試，但暫未完全批准其FSD在大陸全面落地。

大陸目前自動駕駛計程車平台包括百度蘿蔔快跑（Apollo Go）、小馬智行（Pony.ai）等。據財聯社報導，大陸支持特斯拉測試無人駕駛計程車，預計大陸國內robotaxi市場規模將突破人民幣1兆元（合約新台幣4.49兆元）。

特斯拉robotaxi有望在陸測試概況
特斯拉robotaxi有望在陸測試概況

《中國日報》援引消息人士的話報導，大陸官員告訴馬斯克，「歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車的測試」，並希望特斯拉能「樹立好榜樣」。但當局沒有立即批准特斯拉FSD功能的廣泛使用。在全面推廣FSD之前，特斯拉仍須取得核准，才能收集和傳輸用來訓練特斯拉駕駛輔助功能所需的數據。

路透的消息來源說，特斯拉正尋求申請在上海啟動無人駕駛計程車的測試，該公司全球最大超級工廠位於上海。

值得注意的是，4月末有消息稱，特斯拉將用百度提供的高級輔助駕駛地圖用於中國版FSD。

據《科創板日報》報導，大陸自然資源部網站顯示，除了用於車機導航服務的「百度車機地圖（T版）」，百度地圖近期也有多個「高級輔助駕駛地圖」獲得自然資源部批准。其中由百度智圖科技公司提交的用於導航的GS(2023)4634號高級輔助駕駛地圖，即為雙方合作完成的車道級地圖，特斯拉與百度地圖此次合作為「獨家、深度定製」。

當前特斯拉的自動輔助駕駛Autopilot可以做到保持車速、維持與前車距離並確保車輛持續行駛在車道內。FSD是Autopilot的進化版，從2020年開始小規模推送，至今已經歷11次大規模更新。特斯拉希望FSD逐漸升級，最終實現自動駕駛。

FSD 地圖 特斯拉

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