中塞自貿協定7月生效 武契奇：塞國獲巨大優勢

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平（左）8日與塞爾維亞總統武契奇舉行會談，並宣布中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效。（路透）
大陸國家主席習近平（左）8日與塞爾維亞總統武契奇舉行會談，並宣布中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效。（路透）

大陸國家主席習近平訪歐行第二站前往塞爾維亞，並在8日與塞爾維亞總統武契奇舉行會談後，共同宣布深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，建構新時代中塞命運共同體，同時宣布中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效。武契奇表示，中塞自貿協定將給塞國的農業製造商帶來自信，強調包含牛肉、蘋果、果酒等輸陸都將免關稅，使塞國獲得巨大優勢。

俄通社報導，武契奇表示，從牛肉出口開始，自7月1日起的蘋果、塞爾維亞奶油、藍莓和許多其他產品，直到我們的果酒（濃烈的酒精飲料）和塞國的葡萄酒將供應到這個巨大的市場（指大陸市場）。

武契奇稱，與此同時，（大陸）對所有其他國家的關稅介於38%到62%之間，「而我們塞爾維亞則不用繳納關稅，這是一個巨大的優勢」。

公開資料顯示，中塞自貿協定談判於2023年4月啟動，後續僅花了5個月時間，舉行了2輪正式談判和近30次工作小組會議，於9月底實質完成全部談判。兩國在去年10月17日簽署自貿協定，經過雙方分別履行各自國內程序後，將於7月1日起生效。

值得一提的是，中塞自貿協定是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿協定，也是中國與相關國家、地區簽署的第22個自貿協定，塞爾維亞成為中國第29個自貿夥伴。

大陸商務部表示，中塞自貿協定重點在於貨物貿易作出相關安排。中塞雙方將分別對90%的稅目相互取消關稅，其中，超過60%的稅目將在協定生效後立即取消關稅。雙方最終零關稅稅目的進口額比例都達95%左右

塞方將中方重點關注的汽車、光伏組件、鋰電池、通訊設備、機械設備、耐火材料、部分農水產品等納入零關稅，有關產品關稅將從目前的5%至20%逐步降至零。中方將塞方重點關注的發電機、電動馬達、輪胎、牛肉、葡萄酒、堅果等納入零關稅，有關產品關稅也將從目前的5%至20%逐步降至零。

塞爾維亞 自貿協定 葡萄酒

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