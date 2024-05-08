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英特爾、高通晶片銷華為許可被撤銷 陸商務部：將採取必要措施

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美國商務部已證實「撤銷對華為出口的特定許可」。大陸商務部表示，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。（新華網）
美國商務部已證實「撤銷對華為出口的特定許可」。大陸商務部表示，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。（新華網）

針對美國政府撤銷英特爾和高通向大陸電信設備製造商華為公司供應半導體晶片的許可，大陸商務部8日晚間回應稱，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

外媒報導，美國商務部已證實「撤銷對華為出口的特定許可」，但沒有表明哪幾家美國公司受到影響。

美國商務部一位發言人說：「我們持續評估控管措施如何能最佳保護我們的國安與外交政策利益，考量持續變化中構成威脅的環境與技術局面。」

大陸商務部新聞發言人8日晚間就美撤銷部分企業對華為公司出口許可證發布書面新聞稿，指出中方注意到相關媒體的報導，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施。中方對此堅決反對。

大陸商務部表示，美方限制純民用消費晶片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，這是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。

大陸商務部還稱，美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鉤」、「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

半導體 大陸商務部 美國

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