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大陸樓市底部到了嗎？ 專家：下半年有機會回穩

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
兩岸房地產專家蔡為民8日指出，基於換手率、新房供需、樓市措施變化等原因判斷，下半年大陸房市有機會回穩，不過機會的大小仍得看美國聯準會的降息狀況。記者黃雅慧／攝影
兩岸房地產專家蔡為民8日指出，基於換手率、新房供需、樓市措施變化等原因判斷，下半年大陸房市有機會回穩，不過機會的大小仍得看美國聯準會的降息狀況。記者黃雅慧／攝影

大陸房市低迷狀態，何時見轉折是外界持續關注的問題。兩岸房地產專家蔡為民8日在上海一場講座上指出，他基於換手率、新房供需、樓市措施變化等原因判斷，下半年大陸房市有機會回穩，不過機會的大小仍得看美國聯準會的降息狀況。

蔡為民以台灣房市走過的歷程與經驗，對於大陸房市提出八個判斷要素：一是近兩年投資買賣盤已經消耗，剩下剛性需求；二是新房供應開始減少；三是實體經濟飽和；四是通膨壓力大；五是現階段找不到投資選項；六是美國聯準會降息將釋放游資；七是近三年購房需求釋放；八是樓市措施由量變進入質變等。

在一線城市限購鬆綁中，上海市場具有觀察的指標意義，近期市場對於上海跟進開放限購預測正在升溫。甚至上海房仲業內傳出五月底前上海會鬆綁限購。

蔡為民認為，上海開放限購沒有實質意義，因為有能力的購房者早已使用代持的方式購房。但他也表示此刻是上海開放限購最好的時機，他推測放開後顯而易見就是房價可能出現微幅走高、震盪、掛牌量激增，但不會因而下跌，這可能也會是政府要的結果。

蔡為民認為大陸樓市需要改革，「當前工具箱能用的工具都拿出來了」，但效果一定不好，因為「新病症不能用老藥方」。他指出，房企當前最需要的是造血，要有回款，要能銷售，銷售低是因為沒人敢買新房，導致大多數成為爛尾項目。也因此，不能光是借錢給房企。

如果再把問題往前推進，造成銷售困難的根本原因，蔡為民認為整體跟中美博弈有關，因為這衝擊經濟、房地產，導致預期不佳，對收入不確定感加深。而中美博弈很難短期結束，蔡為民認為這過程「至少十年」。但儘管超十年的中美博弈會影響大陸經濟，但不代表房市會持續下行。

國際信貸評級機構標普7日表示，隨著銷售持續下滑，結構性因素正擠壓受評級的大陸開發商，大陸房地產市場仍在尋底。

大陸多地在節前推出房屋限購鬆綁政策，但據多家市場機構發布的報告顯示，今年五一（5月1日至5日）期間，重點城市新房成交量為近五年來最低水平。

上海 實體經濟

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