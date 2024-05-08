工信部：鋰電池行業每年用於研發不低於3%

大陸為進一步加強鋰離子電池行業管理，促進行業高品質發展，工信部徵求意見稿提到，鋰電池行業每年用於研發及工藝改進的費用不低於主營業務收入的3%，並減少單純擴大產能的製造專案，加強技術創新。

大陸工信部8日對《鋰離子電池行業規範條件（2021年本）》《鋰離子電池行業規範公告管理辦法（2021年本）》進行修訂，形成《鋰電池行業規範條件（2024年本）》《鋰電池行業規範公告管理辦法（2024年本）》（徵求意見稿），並公開徵求意見。

徵求意見稿提到，具有鋰電池行業相關產品的獨立生產、銷售和服務能力；每年用於研發及工藝改進的費用不低於主營業務收入的3%，鼓勵企業取得省級以上獨立研發機構、工程實驗室、技術中心或高新技術企業資質；鼓勵企業創建綠色工廠；鼓勵企業自建或參與聯合建設中試平臺；主要產品具有技術發明專利；申報時上一年度實際產量不低於同年實際產能的50%。

工信部《意見稿》指出，要引導企業減少單純擴大產能的製造專案，加強技術創新、提高產品品質、降低生產成本。

國聯證券研究報告指出，目前處於鋰電池主產業鏈磨底階段，經歷過此輪行業調整後，市場先進產能仍不足，終端需求持續增長背景下，大陸國內鋰電池頭部企業為鞏固市場占有率，或將重啟擴產之路。