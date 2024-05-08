傳大陸將支持特斯拉 測試無人駕駛計程車

針對市場上關於特斯拉全自動駕駛在中國大陸落地的討論，中國官方媒體稱，中國政府或將先支持特斯拉「無人駕駛計程車」在中國國內進行測試和示範，但暫未完全批准其FSD在華全面落地。

特斯拉首席執行官馬斯克4月末閃電訪華，為全自動駕駛（Full-Self Driving，簡稱FSD）在華落地掃清關鍵障礙，引起市場對特斯拉FSD入華的猜測。

官媒《中國日報》（China Daily）5月8日報導，特斯拉提出想在中國落地「無人駕駛計程車」。對此，中國政府或先支持其在國內測試、作示範，但暫未完全批准其FSD在華全面落地。

報導引述消息人士稱，中國官員告訴馬斯克，「歡迎特斯拉在中國進行一些自動駕駛計程車測試」，並希望其「樹立良好榜樣」，但大陸當局並未立即批准其廣泛使用FSD功能。

報導引述大陸專家觀點稱，美國會近日通過涉TikTok法案體現出貿易保護主義抬頭。在此背景下，中國支持特斯拉在華測試最新科技，是外資與中國大陸市場的「雙向奔赴」。

馬斯克4月28日閃電訪華，尋求中國官方批准向海外傳輸駕駛數據，供訓練自動駕駛算法之用，並在中國推出已問世四年的FSD技術，以扭轉特斯拉下降的收入。

已問世四年的FSD，是特斯拉智能駕駛輔助系統「Autopilot」的最高級別版本，在美售價800美元，或以每月99美元訂閱。不過，中國汽車流通協會分析師鍾師指出，許多中國車企免費或以折扣價提供類似FSD的功能，在中國大陸的特斯拉車主似乎並沒有太大的付費和使用意願。

另據《華爾街日報》報導，馬斯克試圖重振Tesla在全球的銷售，中國大陸是關鍵市場。然而2024第1季中國整體電動車銷量年比成長15%，Tesla的銷售卻下滑了4%。報導引述一位知情人士透露，鑑於Tesla目前處於脆弱時期，馬斯克將朱曉彤從Tesla德州總部調回中國。