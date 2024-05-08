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萬通創辦人馮侖被限制高消費 執行標的1,517萬元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
萬通集團創始人馮侖。（本報系資料照片）
萬通集團創始人馮侖。（本報系資料照片）

根據大陸企業資訊系統《企查查》顯示，大陸知名地產商萬通集團創始人馮侖日前被限制高消費，執行法院為海南省海口市龍華區法院，執行標的人民幣344.99萬元（新台幣1,517萬元）。

被譽為「最愛台灣」的大陸企業家馮侖，曾積極來台尋覓事業第二春，2011年投資新北市淡水小坪頂第一個項目「萬通台北2011」。

21世紀經濟報導，值得注意的是，馮侖並非首次因三亞萬通站上輿論風口。馮侖曾在2021年8月13日，傳出涉嫌合約詐騙，被立案查處。

馮侖隨後表示，傳言毫無根據，並不存在被立案的事項。他將此傳言稱為「che dan（缺德）的事」。但對於相關情況，他並未更多介紹。

隨後2021年8月17日，馮侖透過「馮侖風馬牛官方微博」發布消息，關於遭遇誹謗的有關事宜，已向警方報案，案件已受理，後續事宜交由公安機關處理。

現年65歲的馮侖，出生於陝西西安，西北大學經濟管理學院畢業。1991年開始領導並參與萬通集團的全過程創建及發展工作；1993年領導創立了北京萬通集團；1999年與萬科董事會主席王石等人，聯合發起成立大陸首家房地產策略聯盟機構「中城房網」。

2001年，馮侖獲得「十大最具人氣企業家」稱號，並曾寫過一本書「野蠻生長」，並被稱為「地產思想家」。

萬通集團在新加坡設有海外公司，透過新加坡轉進台灣，但在台灣推案卻碰壁，2016年傳出被踢出董事會。

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