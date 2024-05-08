降價奏效！蘋果3月iPhone大陸出貨量躍增12％

彭博資訊報導，蘋果公司及其零售商降價，帶動中國大陸3月iPhone出貨量躍增大約12%，顯示藉降價遏制當地銷售下滑趨勢的努力已見到初步效果。

彭博根據中國信息通信研究院（CAICT）發布的月報計算出，外國品牌智慧手機（其中蘋果iPhone占大多數）3月銷售量比去年同期增加12%至375萬支，扭轉2024年1月和2月銷量滑落37%的頹勢。蘋果執行長庫克上周在法說會上對分析師表示，iPhone大陸業績呈現成長，但未詳述。

自2023年以來，華為及其他大陸手機廠商銷售成長，政府機構與企業非正式禁用iPhone則開始打擊蘋果在大陸銷售，此後蘋果一直奮力扭轉乾坤。中國大陸是蘋果第二大市場，僅次於蘋果。CAICT的數據顯示，今年第1季外國廠牌手機出貨量陡降27%。

蘋果與大陸零售商大約在2024年初開始降價。上周，蘋果發布優於預期的第1季大陸營收，一反數月來大陸iPhone銷售跌幅加深的走勢，令投資人驚喜。