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陸商務部：對歐日韓印尼不銹鋼鋼坯等 續徵最高103.1%反傾銷稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部對歐日韓印尼進口不銹鋼鋼坯等 續收最高103.1%反傾銷稅。圖為不銹鋼示意圖。（本報系資料庫）
大陸商務部對歐日韓印尼進口不銹鋼鋼坯等 續收最高103.1%反傾銷稅。圖為不銹鋼示意圖。（本報系資料庫）

大陸商務部8日在官網公告，調查機關裁定，對原產於歐盟、日本、南韓和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷繼續實施反傾銷措施，也就是徵收18.1%到103.1%不等反傾銷稅。

大陸商務部指出，在原審調查期內，原產於歐盟、日本、南韓和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷的傾銷行為，導致大陸境內不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷產業受到實質損害，傾銷與實質損害之間存在因果關係。調查機關決定，繼續按照商務部2019年第31號公告實施反傾銷措施。

大陸商務部提到，對本案再調查裁決的決定不服的，根據「反傾銷條例」第五十三條的相關規定，可以依法申請行政覆議，也可以向法院提起訴訟。

大陸商務部曾於2019年7月22日發布終裁公告，最終裁定原產於歐盟、日本、南韓和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷存在傾銷，大陸境內產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

自2019年7月23日起，決定對原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷徵收反傾銷稅，稅率為18.1%到103.1%不等，徵收期限為5年。

此外，大陸商務部接受南韓相關企業的價格承諾申請，對於不低於承諾價格的相關產品不徵收反傾銷稅。

反傾銷 大陸商務部 日本

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