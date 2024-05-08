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中國逾50城推住房以舊換新 分析：供需同時發力

中央社／ 台北8日電

「以舊換新」成為近期中國各地房市政策的「重頭戲」，分析說，這意味中國房市調控政策的著力點發生變化，從過去單純的需求側提振，到如今的供需兩方面同時發力。

陸媒澎湃新聞報導，據房市調研機構中指研究院統計，截至本月6日，中國各地已有逾50個城市表態支持住房「以舊換新」，「而且越來越多城市拿出了『真金白銀』，降低換房者的退出成本」。

報導說，各地支持住房以舊換新的方式主要有三種：一是由房地產開發商聯合經紀機構對舊房優先推售，若一定期限內舊房售出則按流程購買新房，若無法售出，則新房訂金全額退款。

二是由開發商或地方國企收購舊房，售房款用於購買指定新房項目。這種方式是今年以來住房「以舊換新」的主流。

三是對出售自有住房並購買新建商品住房的個人或家庭給予一定的購房補貼或稅費優惠。

對於以舊換新成為近期各地房市政策的「重頭戲」，報導說，這意味中國房市調控政策的著力點發生變化，從過去單純的需求側提振，到如今的供需兩方面同時發力。

分析人士表示，當下房地產市場發展並不能單純從鼓勵需求切入，而應從供需兩端著力，構建新的發展模式。與限購、限售等需求側政策不同，以舊換新觸及供需兩個方面。

其次，各地推動「以舊換新」旨在打通房屋「增存循環」。

分析說，去年以來，多地中古屋掛牌量大增，售房週期拉長，換房鏈條不暢，新成屋和中古屋市場出現「溫差」。

報導說，中共中央政治局會議日前提出「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」。新成屋和中古屋各自代表增量和存量住房的主要部分，暢通「以舊換新」，不僅能推動庫存消化、盤活存量資產，還有助於化解新成屋市場交付風險，推動房地產業轉型。

房市業內人士預計，今年將有更多城市提出以舊換新相關配套政策，進一步促進住房置換需求釋放。

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