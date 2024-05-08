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璩靜要求百度所有公關做「網紅」 多人立即辭職

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
百度公關副總裁璩靜要求所有公關部員工，都必須當「網紅」，多人因此立即辭職。（百度百科）
百度公關副總裁璩靜要求所有公關部員工，都必須當「網紅」，多人因此立即辭職。（百度百科）

百度公關副總裁璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」等多部影片7日登上熱搜，事件不僅引發網友廣泛討論與關注，還使得百度股價大跌。多名內部知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在百度公關部內推進的一項「短影音項目」有關，她要求該部員工都要做「網紅」，否則離職。

近日，百度公關副總裁璩靜在抖音帳號「我是璩靜」上發布的多片影片，無論影片內容及其帳號粉絲量，均引起網友廣泛討論。就在事件不斷發酵之際，5月7日中午，帳號影片突然全部清空。

5月7日，璩靜的惹爭議言論登上多個平台熱搜榜。當晚美股開盤，百度股價即下跌近4%，次日凌晨以每股110.53美元收盤，跌幅2.47%，一夜市值蒸發超9億美元。

據九派財經報導，多名內部知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在百度公關部內推進的一項「短影音項目」有關。

據了解，該項目要求公關部自璩靜以下全員開通短影音自媒體帳號，「沒有人可豁免」，不做自媒體將影響年度績效。知情人士還告訴記者，這項要求公布後，有數名百度公關部員工選擇離職。

一份流傳於網路的聊天記錄顯示，4月21日，璩靜在工作群通知團隊員工，要求5月2日前，員工必須任選或多選在微信視頻號、抖音、小紅書開通帳號，並對個人IP帳號定位和發稿數量進行統計，還提到發稿少於3條且內容與百度無關、「明顯蒙事的」不達標。

而且明白規定，不參與者或影響年終獎金。明確提到「leader（管理者）和我以身作則」。而對於不認同該任務要求的員工，則「建議換個不重視短視頻的地方呆」「公關部沒有人豁免」；非要申請不做自媒體的員工，可「手寫承諾」，將影響年度績效和年終獎。

一位接近百度公關部的人士透露，早在去年的一次公關部全體會議上，璩靜就向一百多名公關部成員通知有關內容，沒有明確的獎勵或考核機制，當時不做個人帳戶的代價是「離職」。而在此事之後，確有數名百度公關部員工選擇職員。

九派財經報導稱，經查，多名百度公關部的員工確實已經開通個人帳號，所發內容皆與百度業務相關。惟有員工已經對發布內容作隱私設置。

影片 百度 離職

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