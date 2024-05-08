小米SU7剛上路就拋錨 交車中心：不維修不換車但可退款

據每經網報導，福建廈門一名溫先生6日發文表示，剛交車的小米電動汽車SU7，行駛39公里就在高路公路上拋錨，又要拖車回交車中心，且交車中心回覆目前生產車輛都有指定車主，無法讓該名消費者換車。

據溫先生發布的影片顯示，一台小米SU7靠邊停路邊，車前大燈忽明忽暗。拍攝者走進車內察看，螢幕隨即跳出提醒「車輛即將關閉，請安全靠邊停車」、「驅動系統故障，無法換擋」。

溫先生指出，車輛發生故障後他希望換一台新車，但交車中心工作人員表示無法維修和換新。小米汽車客服人員回應記者，他們正在和溫先生協商退款事宜。無法立刻換新車，主要是因為正在生產的車輛和現車都有指定的車主。

溫先生5月3日在社群平台發文表示，「全網都在提車，終於輪到我了」，目前他已將社交帳號暱稱改為「最衰小米SU7車主」。

財聯社此前報道，小米汽車3月28日上市，因種種問題頻繁被網友議論，諸如未交車就掉漆、保費堪比50萬油車、因剎車片面積問題遭質疑。