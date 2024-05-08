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中國3月工業利潤累計年增4.3% 法人估4月加速回升

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中國3月工業利潤累計年增4.3%（前值10.2%），單月工業利潤年減3.5%，終止連續七個月維持正成長。其中，採礦業和上游製造業方面，受惠中央推出大規模設備更新與消費品以舊換新方案，刺激科技設備、汽車、電動車換新需求，有色金屬價格漲幅明顯，帶動採礦業、上游製造業利潤改善。

法人機構指出，中游製造業方面，由於上游部份工業原料成本漲價較快，且下游行業景氣處於改善初期，壓抑中游設備製造業利潤空間。下游製造業方面，海外高利率抑制終端需求強度，出口導向的製造業利潤改善不顯著，且現階段景氣處於復甦初期，商品消費需求不強，但中央加大政策刺激力度，提振汽車、家電和家具等換新需求，且服務業景氣保持穩健，與服務消費相關行業利潤延續回升。

展望未來，各地方政府陸續上調公積金最高貸款額度、放寬限購和推出房地產「以舊換新」試行方案，中央也加大對房企資金支持力度，有助房市景氣復甦，且大規模消費品以舊換新方案、促消費活動推出，刺激終端商品消費買氣，下游內需製造業利潤可望持續回升。

且人行設立科技創新和技術改造再貸款，工信部引導企業、園區、重點企業實施設備更新和技術改造升級，帶動製造業投資動能，中游設備製造業利潤空間有望擴大；此外，第2季政府債券發行將明顯提速，有助拉抬基建、製造業投資動能，預期採礦業、上游製造業利潤延續改善，因此，預期4月工業利潤將加速回升。

景氣 消費 製造業

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