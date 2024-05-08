西藏規模最大風電場開工

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
全球最高海拔單體容量最大風電項目開工，圖為吊裝現場。圖／本報四川德陽傳真
全球最高海拔單體容量最大風電項目開工，圖為吊裝現場。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方風電研製的「中核薩迦30萬千瓦風光儲一體化項目—20萬千瓦風電項目」首颱風電機組成功吊裝。這是全球最高海拔單體容量最大風電項目，也是大陸西藏地區單機容量最大、規模最大的風電場。

中核薩迦30萬千瓦風光儲一體化項目風電場，位於喜馬拉雅山北麓日喀則市薩迦縣，距離珠穆朗瑪峰僅140公里，平均海拔約4600米，最高海拔達到5193米。

項目風光總容量30萬千瓦，其中規劃光伏容量10萬千瓦、規劃風電容量20萬千瓦，預計年發電量達到6.6億度電。東方風電總部位於四川省德陽市，此次為該項目提供全部40台5.0兆瓦雙饋型風力發電機組。

該機組風輪直徑183米、葉長90.1米、輪轂高度105米，發電效率高，機組穩定性強，適應高海拔強紫外線、高雷暴、低溫覆冰環境特點，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。

該機組滿發時，每轉動一周可生產約3度電，轉動1小時生產約5000度電，可滿足4個普通家庭一年的用電量。據悉，中核薩迦項目建成後，可節約燃燒標準煤約16.42萬噸，減排二氧化硫約45.34萬噸，減排二氧化碳約45.01萬噸，有效改善當地能源結構，減少碳排放，對推動新能源產業創新發展具有重要意義。

低溫 喜馬拉雅山

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