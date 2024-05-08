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陸繞道出口美國 四年倍增

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

朝鮮日報報導，一項調查顯示，在過去四年間，中國大陸商品經墨西哥越南進入美國的出口近乎翻倍，主因美中貿易矛盾持續，美國對大陸商品課徵高額關稅，制裁力道不斷提高，大陸為躲避制裁經過第三國向美國出口商品。

韓國貿易協會（KITA）旗下國際貿易通商研究院，在最新發布的「中國對美國迂迴出口趨勢分析」報告中稱，在2018~2022年這四年間，大陸經墨西哥對美出口額，從2018年的53億美元增至2022年的105億5,000萬美元，近乎翻倍。同期，繞經越南出口額也從15億7,000萬美元增至30億2,000萬美元。

根據這份報告，以美國調高對大陸產品關稅的貿易法301條款，以及「維吾爾強迫勞動預防法案」實施的2019年為起點計算，大陸繞道第三地對美國出口大幅增加。

大陸利用越南和墨西哥逃避制裁的做法，也可透過交叉比對美國進口狀況得到證實。2019年，美國根據301條款上調對大陸產品關稅後，從大陸的進口額從2017年的3,209億美元減至2023年的2,335億美元，減幅27.2%，但同期從墨西哥進口額從2,873億美元增至4,430億美元，從越南進口額年均增幅也達到12.7%。

到了2023年，墨西哥更躍居美國最大進口國，是2003年以後首次超越大陸。但如果美國政府也對這些第三方國家實施制裁，在這些相關國家營運的南韓企業不免遭受池魚之殃。

KITA研究員金那律（音譯）建議，確實需緊盯美國政策，做好因應準備。

墨西哥 美國 越南

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