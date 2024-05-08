大陸券商龍頭 中金將大裁員

經濟日報／ 記者林宸誼葉文義／綜合報導
中國券商龍頭中金公司傳出要裁員三成。 （央廣網）
中國券商龍頭中金公司傳出要裁員三成。 （央廣網）

才在4月26日將境內投資銀行員工的基本工資調降25%後，大陸券商龍頭中金公司又傳出，考慮自2024到2026年削減三分之一境內投行員工，每年裁員約13%。其中，北京、上海每年裁員比率會超過13%，而創收能力更強的深圳會低於13%。

路透報導稱，中金尚未在內部正式公布相關計畫，減員將包含因考評不佳被迫辭職的員工，及在降薪後主動離職的員工。中金公司拒絕置評。

此次裁員將是大陸頂級投行今年首次大規模裁員，也將成為新冠疫情結束以來中資銀行最大規模的裁員之一，因為大陸經濟放緩、中美緊張局勢加劇及資本市場低迷抑制了投行生意。

中金公司年報顯示，截至2023年底，其投資銀行部門有2,370名員工。公司今年首季淨利按年大跌45.1%，投資銀行業務手續費淨收入亦降25%。

資料顯示，今年前四月，大陸IPO籌集的資金總額至26億美元，為2013年以來的最低水準。香港曾經是全球第一大上市地，今年前四月也僅發生15宗IPO，融資額達9.96億美元，年減36%，為2003年以來最差水準。

路透此前報導，中金將把境內投資銀行員工的基本工資調降至多25％。外資投行在亞太地區亦已開啟裁員潮，包括摩根士丹利 、滙豐銀行、花旗等。

IPO 基本工資 投資銀行

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