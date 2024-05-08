比亞迪電池裝車量上衝 超車LG新能源居第二

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國大陸電動車巨頭比亞迪。 （路透）
中國大陸電動車巨頭比亞迪。 （路透）

南韓研究機構SNE Research 昨（7）日發布全球動力電池統計數據，除了寧德時代連續七年位居全球動力電池裝車量榜首外，今年第1季，比亞迪動力電池裝車量為22.7 GWh，超過裝車量為21.7 GWh的LG新能源，位列榜單的第二和第三位，相較今年前二個月的排名發生互換。

界面新聞報導，今年前二個月，比亞迪新能源汽車銷量年減6.14%，導致動力電池裝車量年減下滑3%，排名因此出現下滑。SNE曾分析稱，春節假期對大陸汽車銷量有著巨大影響，各家電池企業當前的市占率因此存在失真情況，今年第1季的數據將更為精確地反映動力電池企業的市占。

今年第1季，比亞迪新能源汽車銷量62.6萬輛，年增13.44%，動力電池裝車量重回正增長，增速達到11.9%。

比亞迪去年全年動力電池裝車量首次突破100 GWh，市占率達15.8%，超越LG新能源位居全球第二。若以每輛新能源車搭載50 KWh電量計算，100 GWh的動力電池可配套約200萬輛新能源汽車。

寧德時代在今年第1季繼續排名全球動力裝車量榜首。動力電池裝車60.1 GWh，年增31.9%，市占37.9%，相較去年同期高出近3個百分點。

寧德時代已連續七年位居全球動力電池裝車量榜首。去年，該公司是全球唯一一家裝車量超過200 GWh的企業，全球市占率為36.8%。

除寧德時代和比亞迪兩強外，另有四家大陸電池企業入圍前十，分別為中創新航、億緯鋰能、國軒高科和蜂巢能源，排名分列第七至第十位，這些公司的市占率均未超過4%。

寧德時代 市占率 榜單

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