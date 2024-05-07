快訊

直播／蘋果發表會來了！真的有13吋iPad Air、有2新色搭M2晶片

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

外送市場洗牌！陸美團KeeTa進港一周年 市占率已超過四成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美團旗下外送平台KeeTa已成為香港市場第一大外送平台，訂單量份額超過44％。圖／取自微博
美團旗下外送平台KeeTa已成為香港市場第一大外送平台，訂單量份額超過44％。圖／取自微博

大陸外送平台巨頭美團旗下外送平台「KeeTa」進軍香港市場一周年之際，據市場調查機構統計資料顯示，按2024年3月訂單數量計算，KeeTa的訂單量已占香港外送市場約44%市占，躍居香港外送平台第一名，改寫香港外送市場格局。

新京報指出，5月7日，市場調查機構Measurable AI發布的最新數據顯示，2023年5月，KeeTa進入香港市場之後，訂單量市占份額按月持續快速提升，並在10個月內成功反超其在香港的兩大競爭對手，即來自德國的Foodpanda和英國的Deliveroo（戶戶送）。

數據指出，以訂單量來計算，到2024年3月，KeeTa市占率為44%，超過Foodpanda的35%，以及Deliveroo的21%，成為香港第一大的外送平台。

此外，數據還提到，KeeTa作為香港外送市場的「新進者」，「對刺激香港外送市場的健康成長有正面作用」。2024年第一季相較2023年第一季，香港市場的線上食雜外送需求取得了顯著增長，訂單量年比增長超過40%，還有商品交易總額（GMV）年比也增長了約22%。

據了解，目前，KeeTa在港總計有超過201萬用戶下載，商家月均成長超過30%，已有近萬家商家進駐。而為進一步滿足用戶需求，KeeTa也於2024年2月下旬正式推出外送自提的服務。

21世紀經濟報導此前曾分析，KeeTa能在香港外送市場如此快速崛起，是由於該平台率先解決起送價高、送達慢、抽傭高等問題，這些讓KeeTa在入港初期得以實現「快速破局」。

不過，Foodpanda和Deliveroo也不甘示弱，正在迎頭趕上，相繼採取降低客單價、提高外送員待遇、降低商家抽傭比例等措施應對。

另，IT之家消息指出，KeeTa正計畫進軍其他地區市場。此前，彭博4月底曾稱，美團正計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅得推出外送平台KeeTa，這也是其在大陸市場成長放緩之際，首次走出大中華區。

外送員 市占率 香港

延伸閱讀

花蓮這間麥當勞「被大批外送員包圍」 原因曝光前員工無奈嘆：累翻

遊香港被震撼！陸女搭港鐵嚇呆「不用做這事」 網笑：妳早上來看就知道

特教巡輔老師稀缺 每天交通補助200元比外送還少

不是第一次了！連鎖牛排店外送驚見「半截菸屁股」 新竹男崩潰：反胃整天

相關新聞

「中國衝擊2.0」來了 王健全：台商打不過可加入

龐大的「中國製造」產能正在席捲全球市場，面對「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）來襲，不少國家已採取措施...

逐漸被大陸消費者拋棄？ iPhone市占僅13.7%跌出前五名

大陸網路媒體《觀察者網》引述市調機構TechInsights本月6日發布的最新數據指出，今年第一季，中國智慧型手機出貨量...

雷軍效應未完？稱陸車企「全靠矇」 小米董座：看完北京車展挺絕望

跨足電動車製造的中國手機大廠小米日前推出首款電動車，引發市場關注。但小米董事長雷軍日前直言，自己看完北京車展後挺絕望的，...

外送市場洗牌！陸美團KeeTa進港一周年 市占率已超過四成

大陸外送平台巨頭美團旗下外送平台「KeeTa」進軍香港市場一周年之際，據市場調查機構統計資料顯示，按2024年3月訂單數...

才剛降薪25% 大陸券商龍頭中金傳將裁員三成

才在4月26日將境內投資銀行員工的基本工資調降25%後，大陸券商龍頭中金公司又傳出，考慮自2024到2026年削減三分之...

上海新房五一成交跌五成 房仲推限購戶付意向金先訂房源

在北京、深圳陸續進行房市限購鬆綁狀況下，外界期待上海能夠跟進鬆綁限購。近期，上海房仲為了促銷房源，針對目前尚未符合條件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。