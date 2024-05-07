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上海新房五一成交跌五成 房仲推限購戶付意向金先訂房源

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
上海房仲近期為促銷房源，針對目前尚未符合條件的民眾提出先支付意向金的模式，可鎖定上海外環外的房源。圖為上海某樓盤前聚集看房房客與攬客房仲。記者黃雅慧／攝影
上海房仲近期為促銷房源，針對目前尚未符合條件的民眾提出先支付意向金的模式，可鎖定上海外環外的房源。圖為上海某樓盤前聚集看房房客與攬客房仲。記者黃雅慧／攝影

在北京、深圳陸續進行房市限購鬆綁狀況下，外界期待上海能夠跟進鬆綁限購。近期，上海房仲為了促銷房源，針對目前尚未符合條件的民眾提出先支付意向金的模式，可鎖定上海外環外的房源，如果五月底政策未能如預期鬆綁，則全額退還意向金。

面對多城因為解除限購在五一假期間新房看房回溫、二手房成交有所提升，上海顯得黯淡。上海中原地產最新發布數據顯示， 5月1日到5日期間，上海新房成交2.51萬平方公尺，比去年假期減少56.94%。

據上海鏈家房仲提供的意向金方案，主要針對三類群的客戶：上海戶籍第三套、外地戶籍第二套與未有社保者。具體流程是選定位於松江、浦東、青埔或嘉定區等位於上海外環外特定項目房源，需先支付約人民幣5萬元意向金，屆時該房源將為客戶先行保留，如果政策落地，意向金將轉為定金，如果五月底，上海官方仍未發布政策，則會將意向金全額退款，同時房源也將釋出。

「機率就是50%。」該名房仲表示，主要希望為客戶保留所訂的房源。這也代表業界正在賭上海會放開外環外限購。

據了解，針對上述三種人群，上海戶籍按不同規定有的可買，有的限購；非上海戶籍僅能買一套；而未有社保者屬於限購人群。

鳳凰網房產認為五一間上海房市有三特徵：一是外環成交低迷，放開限購消息頻傳；二是成交主要產品為每平方公尺人民幣3至6萬元的首次改善產品；三是期間上海行業協會開啟的「以舊換新」活動，但目前還沒客戶正式簽約。

業內人士表示，這次上海五一開啟的「以舊換新」只是一個行業倡議，並不算新政，大概率治標不治本。要想樓市復蘇，未來或許還需要更多「猛藥」。

上海4月新房成交面積為49.6萬平方公尺，較3月下降34.7%；二手房成交1.57萬套，較上月下降了16.2%。同期，上海的二手總網簽量約為1.8萬套，其中住宅成交約為1.5萬套，相較於3月降幅明顯。

上海 看房

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