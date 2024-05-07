快訊

直播／蘋果發表會來了！10萬果粉敲碗看4新品罕見遇1事 iPad Pro、Apple Pencil變成尊榮Pro級？

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷軍效應未完？稱陸車企「全靠矇」 小米董座：看完北京車展挺絕望

中央社／ 台北7日電
北京車展上，比亞迪董事長王傳福4月26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待並介紹車子細節。圖／取材自微博
北京車展上，比亞迪董事長王傳福4月26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待並介紹車子細節。圖／取材自微博

跨足電動車製造的中國手機大廠小米日前推出首款電動車，引發市場關注。但小米董事長雷軍日前直言，自己看完北京車展後挺絕望的，中國幹嘛需要那麼多同質化的車，「這哪是在做產品，完全是在靠矇」。

綜合澎湃新聞報導及網路訊息，日前登場的2024北京車展已經結束，但「雷軍效應遠沒有結束」。而雷軍上述對中國汽車產業的評價，也引起中國網友不同意見。多數網友認為，雷軍的說法不無道理，直接點出了中國汽車產業的問題；但也有網友說，小米的車子已經被試出來「中看不中用」，雷軍自己是不是也在矇人。

報導指出，雷軍日前出席「2024中關村論壇年會」時，曾針對小米為什麼目前只生產1款電動車表示，中國每家車廠都做一系列的車，但「好的車有幾輛就行了，幹嘛需要那麼多同質化的車呢？」。

根據報導，雷軍在會上直指，自己看完（北京）車展後「挺絕望的」，中國車圈（車界）的「捲」是在「同質化捲」，「你們這哪是在做產品，完全是在靠矇」。

報導提到，傳統汽車業者看到雷軍這些頗為直白的言論後都沉默了，但小米的粉絲們則興奮了。而雷軍的相關言行雖然搭配著背後的企業利益，但他上述觀點本身不無道理。

這項報導指出，隨著科技進步及造車週期縮短，中國汽車行業的技術門檻正在降低，許多新公司得以輕鬆入門。但綜觀當前中國新款汽車產品，無非以沙發、冰箱、彩電等舒適性配置、以語音控制為基礎的智慧座艙，以及名不符實的自動輔助駕駛系統「捲」市場。

報導提到，隨著產業鏈日趨成熟，中國新興車廠製造一輛車就和取自助餐一樣「都往一個盤子裡挑菜，組成一盤大雜燴」，造出來的車就大同小異。長期來看，會削弱車企的核心競爭力，甚至可能導致市場的飽和及消費者的審美疲勞。進入飽和階段後，市場上就會充斥著大量「價廉物不美」的產品。

這項報導指出，雷軍上述言論有更深層的警示作用。同質化內捲意味著中國車企之間發生內耗，但真正成功的車企應該走向國際，去海外市場「捲」海外品牌。縱觀福斯（Volkswagen）、豐田（Toyota）等頂級全球車企，他們在其本國的銷售量，都只占其全球銷量的一小部分。

報導最後說，雖然歐洲和美國都正透過各種手段遏制中國汽車進口，但中國汽車「若想真正強大，還需堅持『出海戰略』錘煉自己的羽翼」。

北京 小米汽車 雷軍 電動車

延伸閱讀

雷軍：勿給年輕人太多建議 要相信他們 網讚：懂青年

大陸民眾搶瘋？小米SU7成理財產品 二手車報價比新車貴26萬

李想要送理想新車 小米創始人雷軍直播先買了 以表支持

雷軍邀王傳福 統一汽車生態 「蔚小理」都有意願

相關新聞

「中國衝擊2.0」來了 王健全：台商打不過可加入

龐大的「中國製造」產能正在席捲全球市場，面對「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）來襲，不少國家已採取措施...

逐漸被大陸消費者拋棄？ iPhone市占僅13.7%跌出前五名

大陸網路媒體《觀察者網》引述市調機構TechInsights本月6日發布的最新數據指出，今年第一季，中國智慧型手機出貨量...

黃金銷售淡季？金價回落未促買氣 深圳水貝商家：五一期間銷量減半

由於國際金價回落及「五一」假期促銷影響，不少大陸品牌近期報價重回每公克人民幣「5字頭」。然而，有消息指，這並未為店家帶來...

雷軍效應未完？稱陸車企「全靠矇」 小米董座：看完北京車展挺絕望

跨足電動車製造的中國手機大廠小米日前推出首款電動車，引發市場關注。但小米董事長雷軍日前直言，自己看完北京車展後挺絕望的，...

外送市場洗牌！陸美團KeeTa進港一周年 市占率已超過四成

大陸外送平台巨頭美團旗下外送平台「KeeTa」進軍香港市場一周年之際，據市場調查機構統計資料顯示，按2024年3月訂單數...

才剛降薪25% 大陸券商龍頭中金傳將裁員三成

才在4月26日將境內投資銀行員工的基本工資調降25%後，大陸券商龍頭中金公司又傳出，考慮自2024到2026年削減三分之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。