淘金熱稍退？大陸連18個月買黃金 增6萬盎司卻是單月最少

中國人民銀行7日公布數據顯示，中國大陸4月底黃金儲備7,280萬盎司，相較3月底的7,274萬盎司，增加6萬盎司，為連續第18個月增持黃金儲備，但單月增加黃金量是18個月最少，顯示人行增持黃金已有放緩跡象。

中國大陸自2022年11月起的黃金儲備已連續第18個月成長，期間共增持1,016萬盎司。

金融界報導，世界黃金協會在4月底發表的2024年第1季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，全球黃金需求總量（包含場外交易）年增3%至1,238噸，是自2016年以來最強勁的首季需求表現。而不含場外交易的首季全球黃金需求總量則較2023年同期下降5%至1,102噸。

具體來看，來自場外交易市場穩健的投資需求、全球央行的持續購金以及亞洲買家日益高漲的需求，共同推動首季黃金均價創下歷史新高，達到2,070美元/盎司。這一價格較去年同期高出10%，較上季上漲5%。

全球央行繼續保持迅猛的購金態勢，首季度全球官方黃金儲備增加290噸。在市場波動和風險走高的情況下，全球央行持續大量購入黃金，凸顯了黃金在國際儲備投資組合中的重要作用。

首季金條和金幣成為了支撐需求增長的主引擎，投資需求達110噸，年增68%，是自2013年以來最強勁的一季表現；保值需求和高漲的金價吸引投資者大量購入金條和金幣。

瑞銀在最新研報中指出央行持續對黃金買盤。根據世界黃金協會的資料，儘管價格上漲，但央行的淘金熱一直持續到第一季度，表明央行需求可能仍將是未來總需求的中堅力量。各國央行在第一季度買入了約290噸黃金，高於2024年每季度約220噸的預期。這些買盤創下了歷來首季度的新高，並為各國央行可能連續第三年買入超過1,000噸黃金奠定了基礎。

值得注意的是，五一假期間，國際市場黃金價格繼續低迷，紐約市場金價盤中一度回到每盎司2,300美元下方，較前期的高點累計回檔近5%。而在兩周前，紐約市場金價一度連續五周上漲國內部分品牌首飾金克價也隨之降低。一些門店首飾金每公克價格普遍下降人民幣100元左右，已有部分黃金珠寶品牌的首飾金每公克價格跌破人民幣600元來到「5字頭」。