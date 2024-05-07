快訊

桃園人崩潰...蘆竹上萬戶大停電後「換龍潭2389戶停電」 台電緊急搶修

教授赴花蓮失聯1個多月！403強震前夕手機定位在「這裡」 警公布照片協尋

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逐漸被大陸消費者拋棄？ iPhone市占僅13.7%跌出前五名

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年第一季，iPhone在中國大陸的市占率已經跌出前五名。圖／路透
今年第一季，iPhone在中國大陸的市占率已經跌出前五名。圖／路透

大陸網路媒體《觀察者網》引述市調機構TechInsights本月6日發布的最新數據指出，今年第一季，中國智慧型手機出貨量為6,330萬部，結束了連續11個季度下滑，較去年同期增長1%。其中，蘋果市占率13.7%，跌前五名。

數據顯示，今年第一季中國本土四大手機品牌市場份額不相上下。OPPO/一加以17.1%的市占率居冠，榮耀、華為、vivo、小米分列二至五名，市占率分別為16.7%、16.6%和16.1%、15.0%。

觀察者網指出，有觀點認為，iPhone等產品在引入AI等方面的表現「落後」。華為、vivo、小米和榮耀等中國本土品牌，已紛紛為其產品提供內置AI功能。

據研究公司Canalys的消息，韓國三星也已經進入AI手機市場，但iPhone至今沒有做出什麼動作。

有評論認為，硬體和性能缺乏重大進展，是中國消費者不購買新iPhone的重要理由。一些用戶，延長了舊iPhone的使用壽命，不再購買蘋果新產品。

與此同時，盡管受到美國的制裁，但華為等品牌仍推出了功能先進的手機，一些大陸消費者轉而使用國產手機。目前華為在拍照、電池續航、電話信號等方面，均有優於蘋果的表現。

iPhone 市占率 蘋果

延伸閱讀

今年第1季全球平板出貨出現復甦 華為、小米增長態勢猛

大陸行提恢復教育交流 藍委翁曉玲遭反問「有善待陸生？」

蘋果高通受惠AI浪潮 台積電開漲挑戰800關卡

長安、華為、CATL攜手推出Avatr 15 SUV　挑戰特斯拉Model Y

相關新聞

「中國衝擊2.0」來了 王健全：台商打不過可加入

龐大的「中國製造」產能正在席捲全球市場，面對「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）來襲，不少國家已採取措施...

逐漸被大陸消費者拋棄？ iPhone市占僅13.7%跌出前五名

大陸網路媒體《觀察者網》引述市調機構TechInsights本月6日發布的最新數據指出，今年第一季，中國智慧型手機出貨量...

五一遊民眾仍捂緊錢袋 人均花費低疫前 消費逾1668億年增12.7%

中國五一假期收官，文旅部6日稱，五天假期間，全中國國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%；國內遊客出遊總花費1...

匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾

港府3月重推俗稱「投資移民2.0」的「新資本投資者入境計畫」，旨在吸引世界富豪落戶香港，為香港帶來資金及激發經濟新活力。...

陸學者看賴清德：有了新職情況可能有變 大陸拭目以待

賴清德準總統再兩周就職，大陸清華大學戰略與安全學者周波表示，賴曾宣稱自己是「台獨務實工作者」。問題是，當一個人有了新職位...

標普指 中國大陸房地產市場仍在探底

國際信貸評級機構標普表示，隨著銷售持續下滑，結構性因素正擠壓受評級的中國大陸開發商，中國房地產市場仍在探底。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。