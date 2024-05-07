逐漸被大陸消費者拋棄？ iPhone市占僅13.7%跌出前五名

大陸網路媒體《觀察者網》引述市調機構TechInsights本月6日發布的最新數據指出，今年第一季，中國智慧型手機出貨量為6,330萬部，結束了連續11個季度下滑，較去年同期增長1%。其中，蘋果市占率13.7%，跌前五名。

數據顯示，今年第一季中國本土四大手機品牌市場份額不相上下。OPPO/一加以17.1%的市占率居冠，榮耀、華為、vivo、小米分列二至五名，市占率分別為16.7%、16.6%和16.1%、15.0%。

觀察者網指出，有觀點認為，iPhone等產品在引入AI等方面的表現「落後」。華為、vivo、小米和榮耀等中國本土品牌，已紛紛為其產品提供內置AI功能。

據研究公司Canalys的消息，韓國三星也已經進入AI手機市場，但iPhone至今沒有做出什麼動作。

有評論認為，硬體和性能缺乏重大進展，是中國消費者不購買新iPhone的重要理由。一些用戶，延長了舊iPhone的使用壽命，不再購買蘋果新產品。

與此同時，盡管受到美國的制裁，但華為等品牌仍推出了功能先進的手機，一些大陸消費者轉而使用國產手機。目前華為在拍照、電池續航、電話信號等方面，均有優於蘋果的表現。