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標普指 中國大陸房地產市場仍在探底

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
標普表示，中國大陸房地產市場仍在探底。（中新社）
標普表示，中國大陸房地產市場仍在探底。（中新社）

國際信貸評級機構標普表示，隨著銷售持續下滑，結構性因素正擠壓受評級的中國大陸開發商，中國房地產市場仍在探底。

據香港經濟通通訊社報導，標普指出，中國許多開發商仍被資本市場拒之門外，預計一旦現金流轉為負值，開發商將想盡辦法還債。

標普信用分析師Esther Liu表示，市場結構正發生變化，方向對受評級開發商不利，而政府還將提供更多保障性住房，亦可能會損害受評級開發商的銷售。

標普表示，如果銷售大幅下降，開發商將不得不考慮其他籌集資金的方式，例如透過出售非核心資產，或向股東籌集資金。

稍早前召開的中共中央政治局會議強調，繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

房地產 標普

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