大陸房市新不如舊 二手房樓板銷量已超越新房

英國金融時報（FT）報導，中國大陸「二手房」的吸引力持續上升，可能使大陸幾十年來由新造房主導的交易格局發生大地震。

由於大陸各大城市到處都是尚未完工的住宅開發案，因此不難理解民眾為何會熱衷於二手房。TS Lombard機構亞洲地產分析師勞倫斯表示，多家地產集團連番違約，意味著「最終買家已不再信任開發商」；中國房市正在從高度投機的成長型市場，轉變為更成熟的成市。

在歐、美等已開發國家，買家通常都是買成屋；但在中國大陸，由於出現人類史上最大規模的住宅營建繁榮期，因而產生數以百萬計的新屋，也使房地產業年產值占國內生產毛額（GDP）的比重達到將近四分之一。

當局2021年開始整治地產業的高負債，引發流動性緊絀，恒大等多家開發商相繼倒債。開發商現金耗盡，建案因而停工，使許多已經付款的新屋買主迄今仍在望樓興嘆。主要住宅市場的供給與需求皆告萎縮，預示未來二手房市場將更為熱絡。

去年大陸中古屋的樓地板面積銷量超過新房，是1990年代房市私有化以來首見。投資者持有的大量二手房庫存顯然正在流入市場。

FT分析中國房產信息集團（CRIC）提供的14個大城市（包括北京、深圳及南京）房市數據後發現，其中11個大城市今年3月二手房的樓板銷量超過新房；而在2021年時，這些城市新房銷量幾乎是二手房的兩倍。官方數據也指出，今年第1季新房樓板銷售量比去年同期劇減19.4%。

地方政府對新屋設定售價區間，目的是防止樓價崩跌，但二手房則有更大的議價空間。今年3月大陸70個最大城市的二手房平均價格比去年同期下跌5.9%，是2005年有這項數據以來的最大跌幅；同期間這些城市新房的價格雖僅下跌2.7%，但有價卻無市。

在北上廣深等最大城市，二手房市場歷史較為悠久。今年2月平均房價比去年同期下跌6.3%，是2011年有這項數據以來的最大跌幅。香港房仲業者中原地產公司大陸區執行長李子駿表示，「由於更多人有意賣房，因此二手房市場供給增加，議價彈性也更大。買家表示，由於地方政府提供房貸優惠措施以提振房市，且房價跌到「負擔得起的價位」，因而引發買氣。

惠譽信評機構旗下的CreditSights研究公司東亞企業部門主管曾竹君表示，「我並不認為大陸還需要更多的住宅。我認為政府已經意識到這個問題。正因為如此，政府才會不在意三分之一的開發商都陷入償債危機」。

二手房還擁有多項優勢。不僅已經完工，而且許多公共服務已經到位，包括地鐵。買家現在已經不再「買希望」，而是要買「看得見、住得進」的房子。