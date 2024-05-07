林銳掌工商聯 公安背景受矚目

中共統戰部又有人事變動，新任副部長林銳傳出將接替徐樂江出掌大陸全國工商聯，這可能是首位公安系統官員出掌工商聯，受到外界關注。

自五月一日廣東省委常委兼統戰部部長王瑞軍進北京擔任中共統戰部副部長後，中共統戰部已有八位副部長。港媒星島日報披露，統戰部副部長林銳預料接替徐樂江擔任大陸全國工商聯黨組書記，晉升為正部級，徐樂江去年已成為大陸全國政協常委。

林銳現年五十六歲，是福建閩侯人，畢業於中國人民警官大學，是大陸公安部長王小洪的舊部，長期在福建泉州、廈門等地公安系統任職，二○一八年升任公安部副部長，近年轉任統戰部副部長，分管新疆、西藏、港澳。

大陸全國工商聯成立於一九五三年，全名「中華全國工商業聯合會」，又稱中國民間商會，是大陸全國政協組成界別之一。報導認為，林銳可能是首位公安系統出身的黨組書記，由於經濟下行，官方強調著力優化民營經濟發展環境，這項安排可解讀「刀把子可為民企保駕護航」。

此外，大陸國家衛生健康委員會官網「委領導」顯示，衛健委副主任雷海潮已出任黨組書記，預料將在大陸人大常委會上被任命擔任衛健委主任。