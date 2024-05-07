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蘋果手機在陸銷售 跌出前5

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
蘋果iPhone手機在中國大陸競爭力持續疲弱。圖為蘋果執行長庫克。（美聯社）
蘋果iPhone手機在中國大陸競爭力持續疲弱。圖為蘋果執行長庫克。（美聯社）

港媒報導，蘋果iPhone手機在中國大陸高端手機市場競爭力持續疲弱，研究機構數據指出，今年第一季iPhone手機在大陸的市占率僅為百分之十三點七，跌出前五名，淪為「others」。日媒報導稱，中美爭奪高科技領域主導權的戰火，造成蘋果在陸業務蒙上陰影。

綜合香港01和大陸快科技報導，市場研究機構TechInsights發布數據顯示，今年第一季，大陸智慧手機出貨量為六三三○萬支，年增百分之一，結束連續十一季下滑。值得關注的是，蘋果的市場比重僅為百分之十三點七，跌出了前五名，位居OPPO、榮耀、華為、vivo和小米之後。

數據顯示，OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下，其中OPPO第一季的出貨量一○七○萬支，以百分之十六點九的市占率在大陸智慧手機市場領先。

日經中文網報導，蘋果日前召開財報說明會，雖然沒有公開各地區iPhone銷售額，但據調查公司Counterpoint數據顯示，今年第一季iPhone在陸銷量年減百分之十九，同一時期華為則是年增百分之七十。

報導指出，中美在爭奪高科技領域主導權的對立，導致蘋果在陸業務蒙上陰影。去年九月有報導稱，大陸政府機關和國有企業擴大了對iPhone的使用限制。

iPhone 智慧手機 蘋果

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