中國大陸、法國和歐盟三方領導人昨（6）日在巴黎舉行三邊會談，重點聚焦中歐經貿爭端及北京在俄烏戰爭中扮演的角色。

中法歐盟三邊會談昨天在巴黎愛麗舍宮舉行，會談歷時約一小時，在歐盟正對大陸補貼太陽能板、電動車等進行調查，及國際社會對北京持續支持俄羅斯疑慮升高之際，這場會談焦點在於中歐經貿紛爭，以及歐盟敦促北京發揮對俄影響力，以期盡速結束俄烏戰爭。

就中歐經貿問題，法新社報導，馬克宏向習近平表示，歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」，並稱歐洲的未來顯然也將取決於歐方繼續以平衡方式發展與中國關係的能力。

路透報導，歐盟執委會主席范德賴恩形容歐中關係複雜，直言雙方因市場准入、貿易等問題面臨挑戰；她並談及中國「產能過剩」，指世界無法吸收中國的過剩產品，歐盟在面對中國時，要準備充分利用貿易防禦工具，形容中歐關係複雜。

范德賴恩說：「中國公平競爭的話，對我們所有人都有好處，但同時歐洲也不會動搖去做出艱難的決定，以保護我們的經濟」。至於對歐中之間「實質性經濟關係」的挑戰，范德賴恩指出，歐盟有興趣證明雙方的合作正在產生效果。

據中方發布，習近平表示，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲視為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。

習近平說，當今世界進入新的動盪變革期，作為這個世界的兩支重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，展開戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展作出新貢獻。