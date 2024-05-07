4月服務業PMI 符合預期

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

受內外需持續向好拉動，財新傳媒昨（6）日公布，大陸4月財新服務業PMI微降0.2至52.5，符合預期，但服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，且4月下行至2023年以來最低，顯示就業狀況依舊不佳。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年第1季大陸經濟增速超出市場預期，製造業穩健增長，消費逐步回升，經濟開局良好，這與財新中國製造業PMI和服務業PMI連續數月高於榮枯線保持一致，4月服務業較製造業恢復更好。

他表示，當前大陸經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。展望未來，政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。

此前公布的4月財新製造業PMI上升0.3至51.4，續創2023年3月來新高。在製造業帶動下，當月綜合PMI上升0.1至52.8，刷新2023年6月來最高紀錄，顯示整體企業生產經營活動加快擴張步伐。

大陸國家統計局日前公布的4月製造業、服務業PMI分別回落0.4、2.1至50.4、50.3，當月綜合PMI回落1至51.7。

財新服務業PMI分項數據顯示，服務業供需兩旺，4月經營活動指數和新訂單指數持續高於臨界點，其中新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間小幅上升，分別創2023年6月、7月來新高。受訪企業表示，需求基本面轉強，加上業務拓展，帶動新業務量增長；海外市況改善，旅遊活動增加，出口銷售也隨之上升。

但與製造業情況相似，需求改善的影響暫未體現在就業市場，大陸服務業就業指數已連三月位於收縮區間，且4月下行至2023年來最低。

調查樣本企業反映，人員自願離職，同時企業出於成本考慮裁撤冗員，導致用工量下降。

PMI 指數

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