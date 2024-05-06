快訊

外資買超216億 加碼鴻海近3.8萬張、敲進多檔金融股

北市虎山步道廢棄工寮驚見白骨 家屬報失蹤達16年身分曝光

涉勒斃老母親...6旬女手留抓痕呆坐屋內 稱「忘記了」遭檢方聲押

比亞迪快要賣車險了！比亞迪財險獲陸官方批復

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家金融監管總局6日公告顯示，同意比亞迪財險在安徽、江西等地使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數。代表比亞迪提供車險服務再進一步。（新華社）
大陸國家金融監管總局6日公告顯示，同意比亞迪財險在安徽、江西等地使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數。代表比亞迪提供車險服務再進一步。（新華社）

大陸國家金融監管總局6日公告顯示，同意比亞迪財險在安徽、江西等地使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動係數。業內認為，比亞迪在新能源車財險發展方向已明晰，而該公告也體現大陸官方對比亞迪財險與比亞迪集團的支持。外界以「鯰魚」形容比亞迪財險，認為可能攪動大陸電動車險市場。

大陸金監總局在批復中指出，同意比亞迪使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數的地區有：安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陝西和深圳等八地。

中國基金報引述業內人士說法表示，「車險是屬地管理，現在一次性能批核八個地區實屬不易，體現了對比亞迪財險和比亞迪集團的支持。」

財聯社報導，某券商非銀分析師指出，車險仍然佔據當前財險公司業務的大部份。而未經監管批准，任何單位和個人不得經營機動車交通事故責任強制保險業務，目前大陸有超20家以上的主流車險公司。 本次監管對比亞迪財險在安徽等地的交強險業務的審批，應當可以看作比亞迪在上述地區可以提供相應服務。

該分析師說，客觀來看，新能源車險面臨高出險、高賠付以及盈利難的問題，這也是當前多家車企「被動」進軍財險市場的原因。

據了解，比亞迪財險前身為易安財險，此前因償付能力不達標被原銀保監會宣布實施接管後，經批准同意進入破產重整程序。去年5月，原銀保監會批復同意比亞迪汽車工業有限公司收購易安財險100%股權。比亞迪也由當時正式入局保險領域

不過比亞迪財險在過去一年時間似乎並沒有開展業務。比亞迪財險近日披露的2023年償付能力報告，去年，比亞迪財險實現保險業務收入人民幣-0.69萬元，虧損人民幣1,991萬元。

綜合陸媒報導，比亞迪近日已在官方App中設立保險服務入口，但該功能還不支持在線投保。比亞迪在App中表示，其保險服務範圍包含七個主要類別及15個細分的車輛保險產品，其中就有交強險和商業險，而且商業險明確指向新能源汽車。

事實上，近年有不少車企加入新能源汽車保險賽道：小鵬汽車在2018年7月成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；特斯拉在2020年成立保險經紀公司；蔚來在2022年1月出資人民幣5,000萬元註冊成立蔚來保險經紀；理想在2022年中通過旗下子公司受讓一家保險經紀公司100%股權。

交通事故 人民幣 保險

延伸閱讀

長安、華為、CATL攜手推出Avatr 15 SUV　挑戰特斯拉Model Y

中國廉價車？堅持美國貨？拜登「電動車革命」兩難

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

進軍性能鋼砲？比亞迪Ocean M Hot Hatch Concept概念車將於今年正式量產？

相關新聞

比亞迪快要賣車險了！比亞迪財險獲陸官方批復

大陸國家金融監管總局6日公告顯示，同意比亞迪財險在安徽、江西等地使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動係...

「以舊換新」政策加持 陸挖掘機Q1銷量仍年減13%

Gangtise投研分析師稱，2024第1季大陸國內挖機銷量近5萬台，年減13%，預計1至4月大陸國內外累計銷量或年減2...

瑞銀汪濤：7月三中全會改革可望推出多領域改革方案

延宕逾半年的中共20屆三中全會將於7月舉行。鑒於中國正面臨經濟與改革等難解困境，此次會議否推出新的改革措施備受關注。瑞銀...

港股高漲…但香港4月製造業PMI較3月下跌0.3報50.6

標普全球4月香港採購經理指數（PMI）報50.6，較3月下跌0.3，雖仍處於榮枯線之上，但速度有所減慢。分析認為，最新數...

iPhone在中國銷售下滑 出貨量跌出前5名

蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5...

陸五一連假國內出遊3億人次 總花費近7500億元

據央視新聞報導，今年「五一」假期大陸國內旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。