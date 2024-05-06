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港股高漲…但香港4月製造業PMI較3月下跌0.3報50.6

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
雖然港股高漲，但標普全球4月香港採購經理指數（PMI）報50.6，較3月下跌0.3。分析認為，最新數據顯示企業依然看淡前景。（中通社）
雖然港股高漲，但標普全球4月香港採購經理指數（PMI）報50.6，較3月下跌0.3。分析認為，最新數據顯示企業依然看淡前景。（中通社）

標普全球4月香港採購經理指數（PMI）報50.6，較3月下跌0.3，雖仍處於榮枯線之上，但速度有所減慢。分析認為，最新數據顯示企業依然看淡前景，但整體悲觀情緒於踏入第2季降溫，仍有積極訊號。

調查指出，香港民營企業4月新接訂單量月增率減少，走勢與產出增長背馳。受調起企業表示，競爭加劇、經濟低迷等因素影響訂單數量。就出口外及來自中國大陸的訂單而言，兩者分別下滑至16個月及3個月最低。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，在經營活動回升支持下，營商環境於第2季連續兩月改善，但新訂單指數下跌等，都顯示業務前景或有疲態，支撐近期增長的基礎似乎並不牢固。

展望第2季，受調查的香港民營企業對經營前景維持看淡，當中以批發及零售業最為悲觀。企業憂慮，競爭加劇和經濟低迷將影響銷售狀況。

值得注意的是，相對於製造業的低迷，港股近期牛氣沖天。香港恒生指數已連續10個交易日收漲，創2018年2月以來最長連漲紀錄。中金研報表示，本輪港股行情主要由資金面推升的估值驅動。若後續政策持續發力，推動樂觀情形下盈利增長10%，對應約20%的上漲空間。

另據大陸統計局數據，大陸4月製造業PMI為50.4，比上月下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢。其中生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數處於擴張，但原材料庫存指數和從業人員指數處於收縮區間。

中國物流與採購聯合會6日發布數據顯示，4月全球製造業PMI為49.9，較上月下降0.4個百分點，在50榮枯線附近，略高於第1季平均49.6的水平。顯示全球製造業復甦仍疲弱。

指數 香港

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