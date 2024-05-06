瑞銀汪濤：7月三中全會改革可望推出多領域改革方案

延宕逾半年的中共20屆三中全會將於7月舉行。鑒於中國正面臨經濟與改革等難解困境，此次會議否推出新的改革措施備受關注。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，政治局會議釋放更積極的政策訊號，7月三中全會有望推出改革方案。而改革議程可能包括公共服務和社會保障體系改革，包括戶籍制度和退休金體系改革等多個領域。

汪濤分析，4月30日召開的政治局會議發出更為積極的宏觀政策信號，「尤其是在財政政策和房地產政策」。會議基本延續3月「兩會」（政協、人大）設定的政策基調，同時要求及早發行並用好超長期特別國債，避免財政政策前緊後鬆，避免重複去年情況，並指出中國經濟仍面臨有效需求不足和企業經營壓力較大的挑戰。

汪濤提到，會議指出要切實做好保交房工作，統籌研究消化存量房產的政策措施，代表著房地產政策的調整，且會議還宣布三中全會將於7月召開重點研究進一步全面深化改革，「政治局會議強調進一步改革的必要性和重要性。」顯示在政治局會議後，預計各政府部門和地方政府將推出更多具體措施。

汪濤認為，雖然具體的改革方案在7月前，外界不得而知。但她預測，改革可能會涉及多個領域，首先可能為加強公共服務及社會保障體系改革，例如包括改革戶籍制度及養老金體系改革等。再來，三中全會還可能討論到財政改革，即調整中央政府和地方政府財政關係的改革，制定長期及可持續的框架，以解決地方政府面對的財政困難。

除上述領域外，汪濤預期，改革還可能包括教育制度、促進創新及鼓勵科研的政策框架，以及進一步開放本地市場、提高國有企業效率，還有促進民營經濟發展等，上述皆可能會是三中全會討論的內容。

此外，汪濤還表示，料未來幾月中國大陸政府債券（一般以及專項政府債券）的發行節奏將有所加快，中央政府還有可能加快財政轉移支付，從而支撐一般性政府支出和基建投資。此外，會議指出要確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展，這也許顯示著對12個債務高風險省份的隱性債務嚴格管控有可能略有鬆動。

汪濤稱，中共中央可以加大對地方政府的低成本資金支持、可以給予一定財政補貼，並大幅擴大白名單機制的覆蓋範圍，並且由政策性銀行和商業銀行提供更多資金以落實保交樓目標。近期部分城市已進一步放鬆限購政策，「我們認為未來幾個月可能會推出更多政策和細則」，政策有望進一步放鬆。

至於貨幣政策基調和消費支持政策，汪濤指出，政治局會議指出要降低社會綜合融資成本。然而，鑑於市場對美國聯準會降息和美元走強的預期變化，預計年內大陸央行不會降息，但LPR可能會在第二季末下調10至20個基點。此外，預料人行將保持銀行體系流動性充裕，從而確保信貸供給充足，年內可能再次小幅降準，信貸增速在第二和三季或將有所加速。