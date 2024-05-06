港股跌深後連漲10天 歷來少見
香港股市今天持續上漲，恆生指數收盤上漲102點，漲幅0.55%，是連續第10天上漲，是歷來少見的走勢。
港股上週連升9天後，不少投資者都預期恆指今天可能回檔，但港股今天盤中表現強勢，直到收盤，且成交金額放大到港幣1444億元，反映出中國大陸或海外資金持續流入港股。
今天盤中，在港股上市的中資銀行股及科技股表現較強，普遍攀升。
恆指3月初一度下跌到15000點的大波段低檔，其後反彈至16000點附近並進入盤整。4月22日，恆指開始展開漲勢，每天上漲，首先突破了17000點大關及反壓，幾天前又衝破250天日均線。
有分析師指出，250天日均線被許多投資者視為牛熊市分界線，恆指只要繼續守在這條均線上，港股就有可能翻空為多，從熊市轉入牛市。
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