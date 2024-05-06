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五一假期經濟振消費 專家：國內有效需求仍不足

中央社／ 台北6日電

中國五一假期帶動出遊消費熱潮。經濟學家認為，國內有效需求仍不足，經濟穩定發展基礎尚不牢固；提供多樣化消費場景外，也要有公平透明的消費環境，讓民眾敢於、樂於消費。

第一財經今天報導，交通運輸部統計資料顯示，1至5日期間，全社會跨區域人員流動量約13.6億人次；全國民航累計發送旅客約997.1萬人次，日均199.4萬人次。5月1日全國鐵路發送旅客人次2069萬人次，創單日歷史新高。

五一假期帶動出遊消費熱潮，中國貿促會研究院長趙萍認為，從五一假期消費情況來看，商品消費持續回升，服務消費也保持成長態勢，推估將時間拉至全年，消費潛力將可以獲得充分釋放，消費可以拉動國民經濟。

粵開證券首席經濟學家羅志恆有不同看法，他認為，目前國內有效需求仍不足，經濟穩定成長、發展的基礎尚不牢固；加上西方國家頻指中國「產能過剩」，實為貿易保護、產業保護，使得中國經濟外部環境有更多的複雜性、嚴峻性、不確定性。

中共中央政治局會議4月30日召開，會議內容提到，要積極擴大國內需求，落實大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案；要創造更多消費場景，更好滿足群眾對於多樣化、高品質消費的需要；推進以人為本新型城鎮化，釋放消費和投資潛力。

羅志恆表示，目前民眾對於美好生活的嚮往已從「有沒有」轉向「好不好」，於是在豐富消費場景的同時，還要塑造良好、公平、透明的消費市場環境，保護好消費者各項權益，這才能讓消費者敢於消費、樂於消費。

國務院發展研究中心市場經濟研究所研究室副主任漆雲蘭指出，以人為本的新型城鎮化是提振內需和推動經濟發展的重要動力，城鎮居民增加，尤其是新生代農民的市民化，將可帶動住房、醫療、教育、交通、娛樂等消費需求的成長。

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